Апелляционная палата Кишинева оставила под арестом оппозиционера Нестеровского

Во время заседания сторонники политика пикетировали здание суда

КИШИНЕВ, 8 ноября. /ТАСС/. Апелляционная палата Кишинева повторно отклонила ходатайство адвокатов об освобождении депутата молдавского парламента Александра Нестеровского, задержанного 21 сентября по подозрению в незаконном финансировании партии "Возрождение". Об этом сообщается на странице Нестеровского в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

"Апелляционная палата оставила под стражей политического заключенного Александра Нестеровского", - говорится в сообщении. Во время заседания здание суда пикетировали сторонники политика.

В сентябре парламент Молдавии голосами депутатов правящей Партии действия и солидарности одобрил просьбу Генпрокуратуры о лишении депутатского иммунитета Нестеровского и Ирины Лозован, против которых были выдвинуты обвинения в получении незаконного финансирования от молдавского политика Илана Шора для партии "Возрождение". Депутаты были задержаны, а 23 сентября Нестеровский был помещен в следственный изолятор, а Лозован - под домашний арест. В октябре суд продлил арест депутатов еще на 30 суток. Оба решения безуспешно оспаривались адвокатами политика.

Нестеровский и Лозован в марте покинули Партию социалистов Республики Молдова и примкнули к партии "Возрождение", которая принимала участие в массовых акциях протеста вместе с запрещенной Конституционным судом партией "Шор".