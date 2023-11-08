Reuters: Израиль не намерен вновь оккупировать сектор Газа

По данным агентства, еврейскому государству придется принимать меры и после завершения текущего этапа военной операции, чтобы противодействовать оставшейся военной инфраструктуре ХАМАС на территории анклава

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Израиль не планирует повторно оккупировать сектор Газа или удерживать контроль над ним "в течение долгого времени". Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника.

"Израиль не намерен повторно оккупировать [сектор] Газа или контролировать его в течение длительного времени, - заявил он журналистам во вторник на правах анонимности. - Идея военного вмешательства Израиля заключается в том, чтобы лишить [палестинское радикальное движение] ХАМАС возможности угрожать нам".

Чиновник также отметил, что еврейскому государству придется принимать меры и после завершения текущего этапа военной операции, чтобы противодействовать оставшейся военной инфраструктуре ХАМАС на территории анклава.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в ходе переговоров понял, что у Израиля "нет намерения вновь оккупировать сектор Газа". Однако он также допустил, что ситуация может не вернуться к состоянию до обострения конфликта 7 октября.

В понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью телекомпании ABC заявил, что ответственность за безопасность в секторе Газа на протяжении некоторого времени после завершения палестино-израильского конфликта будет нести Израиль. При этом он не уточнил, на какой период времени израильские силы могут находиться на территории анклава.

5 ноября президент Палестины Махмуд Аббас во время встречи с Блинкеном заявил, что Палестинская национальная администрация (ПНА) готова вернуться к управлению сектором Газа в рамках всеобъемлющего политического решения ближневосточного конфликта. Аббас подчеркнул, что сектор Газа является неотъемлемой частью Государства Палестина, а ПНА будет нести полную ответственность как на Западном берегу реки Иордан, включая Восточный Иерусалим, так и в секторе Газа, однако после завершения горячей фазы конфликта.