Госдеп считает, что предстоящая зима будет для Украины сложнее предыдущей

Помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайатт отметил, что генерирующие мощности сократились на 50% с начала конфликта

ВАШИНГТОН, 8 ноября. /ТАСС/. Приближающаяся зима будет для Украины сложнее предыдущей. С такой оценкой выступил помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайатт на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

"В тесном сотрудничестве с партнерами по G7, представителями частного сектора и гуманитарных организаций мы работаем над тем, чтобы помочь Украине поддерживать свет и тепло в домах", - заявил дипломат. "Предстоящая зима обещает быть для Украины еще более сложной, чем предыдущая", - констатировал он, отметив, что "генерирующие мощности сократились на 50%" с начала конфликта.

В офисе украинского президента Владимира Зеленского ранее признавали, что предстоящая зима окажется гораздо сложнее предыдущей. В начале октября министр энергетики страны Герман Галущенко посоветовал украинцам купить на зиму электрогенераторы. До этого он сообщал, что 300 объектов энергетической инфраструктуры Украины были повреждены с октября прошлого года, а энергетики не успевают починить энергосистему к зиме. Кроме того, министр жаловался, что Запад слишком медленно поставляет ремонтное оборудование. Согласно подсчетам ООН, мощности энергетической инфраструктуры Украины, ранее оценивавшиеся в 37 ГВт, сократились на 19 ГВт - более чем вдвое по сравнению с уровнем февраля 2022 года.