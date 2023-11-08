Администрация США настаивает на том, что в случае с Украиной "война необходима"

Помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил, что "война - это хорошо"

ВАШИНГТОН, 8 ноября. /ТАСС/. Американская администрация настаивает на том, что в случае с Украиной война является необходимой. С таким признанием выступил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен, отвечая на призывы американского сенатора Рэнда Пола искать способы завершения украинского конфликта.

"Ну, сенатор, я не отстаиваю точку зрения, заключающуюся в том, что война - это хорошо. Я отстаиваю точку зрения, сводящуюся к тому, что в данном случае война является необходимой", - заявил сотрудник внешнеполитического ведомства, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.