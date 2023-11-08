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Военная операция на Украине

Зеленский попросил у администрации США доступа к военным технологиям

Президент Украины считает, что это поможет наладить совместное производство вооружений

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский попросил у члена администрации США доступа к американским военным технологиям для налаживания совместного производства вооружений. Эти вопросы обсуждались в ходе встречи с прибывшим в Киев министром транспорта США Питом Буттеджаджем.

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"Финансовая поддержка очень важна, но прежде всего военная поддержка. Мы благодарны Соединенным Штатам, что они взяли на себя лидерство в предоставлении этой помощи. Речь идет не только о деньгах, но и о технологиях", - сказал Зеленский на размещенной в его Telegram-канале видеозаписи фрагментов встречи с Буттеджаджем.

"Мы проведем встречу, посвященную вопросам совместного производства военной техники, вооружений, боеприпасов, которых нам на самом деле не хватает", - отметил Зеленский. Он добавил, что ключевым вопросом для Украины является усиление противовоздушной обороны (ПВО), и выразил надежду, что Украине удастся наладить совместное производство средств ПВО с западными странами.

В опубликованном на сайте президента Украины пресс-релизе по итогам встречи Зеленского и Буттеджаджа говорится, что они также обсудили перспективы дальнейшего развития альтернативного маршрута в Черном море для транспортировки украинской аграрной продукции. Президент также сообщил американскому гостю, что украинские власти заинтересованы в помощи США в развитии железнодорожного транспорта, в том числе для усиления связей с европейскими странами. 

Теги:
УкраинаСШАРоссияЗеленский, Владимир АлександровичВоенная операция на Украине
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