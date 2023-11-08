Спикер парламента Словакии приветствовал решение кабмина остановить военную помощь Украине

Петер Пеллегрини заявил, что отправка помощи в очередной раз опустошила бы склады ВС страны, что привело бы вновь к снижению ее обороноспособности

БРАТИСЛАВА, 8 ноября. /ТАСС/. Председатель Национального совета (парламента) Словакии Петер Пеллегрини приветствовал принятое правительством республики решение заблокировать направление Украине 14-го пакета военной помощи на сумму €40,3 млн. Об этом сообщило Словацкое телевидение.

"Кабмин решил не направлять очередной пакет [военной] помощи Украине. Его отправка в очередной раз опустошила бы склады ВС Словакии, что привело бы вновь к снижению нашей обороноспособности", - сказал спикер парламента.

При этом Пеллегрини, который, как прогнозируют словацкие СМИ, выставит свою кандидатуру на предстоящих в стране в 2024 году выборах президента, поддержал решение правительства не препятствовать коммерческим поставкам оружия и боеприпасов Украине, а за государственный счет оказывать ей гуманитарную помощь и помощь в послевоенном восстановлении.

С 24 февраля 2022 года Словакия передала в дар Украине оружия, боеприпасов и других материалов военного характера на общую сумму €671 млн. Пришедшие к власти по итогам состоявшихся 30 сентября парламентских выборов правительство премьер-министра Роберта Фицо пересмотрело подход Братиславы к военной помощи Киеву и заявило, что прекращает разорение складов национальных ВС.