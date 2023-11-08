В ХАМАС пообещали освободить заложников только при условии их обмена на соратников

Речь идет о представителях палестинской группировки, которые содержатся в израильских тюрьмах

КАИР, 8 ноября. /ТАСС/. Боевое крыло палестинского радикального движения ХАМАС - группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама" - утверждает, что готово освободить удерживаемых им заложников только в рамках сделки по их обмену на соратников, содержащихся в израильских тюрьмах. Об этом говорится в заявлении официального представителя группировки Абу Убайды, размещенном в ее Telegram-канале.

"Вопрос [освобождения] заложников все еще рассматривается нами. Мы вновь подтверждаем, что единственный и очевидный путь к решению этой проблемы - это [заключение] сделки по их полному или частичному обмену", - подчеркнул Убайда, добавив, что в израильских тюрьмах содержатся бойцы ХАМАС, а также палестинские женщины и гражданские лица, на которых движение готово обменять заложников.

По словам представителя "Бригад Иззэддина аль-Кассама", "не существует абсолютно никакого решения проблемы заложников, кроме их обмена группами или в рамках общего процесса". Он также назвал "врагом" любого, кто "блокирует усилия по освобождению удерживаемых лиц, являющихся гражданами иностранных государств".

Ранее движение ХАМАС обвинило правительство Израиля в срыве планировавшегося освобождения новой группы заложников. В сообщении, опубликованном в Telegram-канале движения, утверждалось, что "Бригады Иззэддина аль-Кассама" "готовили к освобождению группу из 12 иностранцев, но этому помешали оккупационные силы".

По данным израильской стороны, в секторе Газа радикалами удерживаются не менее 229 заложников.