Зеленский не стал называть возможных сроков вступления Украины в ЕС

Президент Украины считает важной соответствующую рекомендацию Еврокомиссии

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский не стал предполагать, как долго займет процесс возможного присоединения Украины к Евросоюзу после рекомендации Еврокомиссии начать переговоры с Киевом на эту тему.

"Я не знаю, сколько это займет, никто не знает. Но сегодня важнее, что есть такой сигнал, что есть рекомендации относительно реформ", - сказал он на конференции, организованной агентством Reuters, в ответ на соответствующий вопрос.

Зеленский при этом заверил модератора, что Украина сосредоточится на проведении реформ, необходимых для борьбы с коррупцией, высокий уровень которой вызывает обеспокоенность Запада. "Мы сделали многое в плане антикоррупционной структуры, новые законы на этот счет находятся в парламенте, и я надеюсь, наши парламентарии в ближайшее время проголосуют за них", - добавил он.

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что организация рекомендует Совету ЕС начать переговоры с Молдавией и Украиной о приеме в сообщество и предоставить Грузии статус кандидата на вступление. При этом рекомендация начать переговоры сопровождалась указанием, что Украина должна выполнить несколько условий. При этом на уточняющий вопрос, есть ли вероятность, что вступление Украины произойдет хотя бы к 2030 году, глава Еврокомиссии ответила, что этот процесс "не зафиксирован в датах".

Ранее испанская газета El Pais сообщила, что Еврокомиссия признала выполнение Киевом лишь четырех из семи условий, необходимых для начала переговоров о вступлении. ЕК указывала, что Украине необходимо работать над улучшением ситуации с правами языковых меньшинств, выделением средств на борьбу с коррупцией и прогрессом в прозрачности лоббирования.