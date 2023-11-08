В МИД Литвы исключили официальные встречи с главой дипломатии Тайваня

Вильнюс придерживается принципа "одного Китая", отметили в ведомстве

ВИЛЬНЮС, 8 ноября. /ТАСС/. Вильнюс придерживается принципа "одного Китая", поэтому официальных встреч с прибывающим в Литву главой внешнеполитического ведомства Тайваня Джозефом У (китайское имя - У Чжаосе) не запланировано. Об этом заявил журналистам глава МИД балтийской республики Габриэлюс Ландсбергис.

"Мы соблюдаем принцип "одного Китая", следствием которого является то, что официальных контактов [с Тайванем] не поддерживаем", - сказал он.

Джозеф У в период с 6 по 12 ноября посещает Литву, Латвию и Эстонию. В Вильнюсе 9 ноября он примет участие в форуме "Будущее демократии: противостояние тоталитаризму". Там же выступит и глава МИД Литвы. По словам Ландсбергиса, они будут участвовать в разных сессиях форума. "Ни официальных встреч, ни неофициальных бесед не будет", - утверждал Ландсбергис.

О такой же позиции по поводу контактов с главой внешнеполитического ведомства Тайваня сообщили пресс-службы президента Литвы, премьера и спикера Сейма (парламента).