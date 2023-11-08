Трюдо призвал обеспечить гуманитарную паузу в секторе Газа

Премьер-министр Канады считает, что обеспечение "достаточно продолжительной" гумпаузы должно позволить не только оказать медицинскую и другую помощь мирным жителям Газы, но и освободить всех заложников, в том числе иностранцев

ОТТАВА, 8 ноября. /ТАСС/. Канада призывает обеспечить гуманитарную паузу для оказания помощи мирным жителям сектора Газа и освобождения заложников. Об этом заявил журналистам премьер-министр страны Джастин Трюдо.

По его словам, с момента начала палестино-израильского конфликта погибло очень много мирных жителей. "Это нужно прекратить. Вот почему мы призываем к гуманитарной паузе", - сказал Трюдо.

Премьер-министр полагает, что обеспечение "достаточно продолжительной" гуманитарной паузы должно позволить не только оказать медицинскую и другую помощь мирным жителям Газы, но и освободить всех заложников, в том числе иностранцев. По его словам, это также позволит начать работу над деэскалацией ситуации.