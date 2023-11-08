Италия направила в Ближневосточный регион корабль с медоборудованием

Министр обороны страны Гуидо Крозетто подтвердил, что при взаимодействии с палестинцами продолжается работа над организацией полевого госпиталя

РИМ, 8 ноября. /ТАСС/. Министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что в зону палестино-израильского конфликта был направлен корабль, оснащенный под госпиталь.

"Мы отправили корабль Vulcano, снабженный медоборудованием и операционными. Мы готовы осуществлять гуманитарные операции в зоне конфликта", - сказал Крозетто на публичном мероприятии. Он также подтвердил, что при взаимодействии с палестинцами продолжается работа над организацией полевого госпиталя.

Как уточнили корреспонденту ТАСС в оборонном ведомстве, корабль Vulcano предназначен для логистической поддержки, на его борту находится все необходимое медицинское оборудование, вплоть до операционных. В ведомстве не уточнили, каким именно образом будет осуществляться поддержка с моря в оказании медицинской помощи раненым палестинцам. "Скорее всего, он будет связан с наземным полевым госпиталем. Место расположения корабля уточняется с учетом условий безопасности. Пока он направляется в воды Кипра", - рассказали в министерстве.

Ранее Минобороны и МИД сообщали о направлении как военных кораблей, так и самолетов с гуманитарной помощью для палестинского населения.