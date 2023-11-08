Зеленский заявил, что Киев опасается взглядов некоторых членов Республиканской партии США

Президент Украины подчеркнул, что он не поддержит людей, собирающихся остановить конфликт "любой ценой"

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Взгляды некоторых представителей Республиканской партии США представляют опасность для Киева. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи на пресс-конференции, организованной агентством Reuters, которая транслировалась в Youtube.

"Некоторые голоса республиканцев сейчас очень опасны для нас", - сказал глава государства, отвечая на вопрос, как он оценивает возможные перспективы президентства Дональда Трампа.

Зеленский подчеркнул, что он не поддержит людей, собирающихся остановить конфликт "любой ценой". "Это тяжело, если США поменяют позицию. Если <...> Конгресс, Белый Дом поменяют политику, я скажу - хорошо, мы будем сражаться без вас", - отметил он. Вместе с тем Зеленский выразил надежду, что любой президент США продолжит помогать Киеву.

На днях социологическая служба Gallup опубликовала результаты опроса, согласно которым число американцев, считающих объем помощи США Украине непомерно большим и выступающих в преддверии "зимних холодов на Украине" за ее сокращение, значительно увеличилось. Такого мнения придерживается 41% респондентов.

Ранее Трамп заявлял, что, вернувшись в Белый дом, смог бы "с легкостью" в течение 24 часов завершить конфликт на Украине. При этом он не исключал, что Киеву придется пойти на территориальные уступки.

Администрация США направила в октябре в Конгресс запрос на дополнительные крупные бюджетные ассигнования прежде всего на оказание помощи Украине и Израилю, а также на противодействие Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная власть США во главе с Джо Байденом хотела бы получить порядка $106 млрд. Дальнейшая судьба запроса остается под вопросом. Несколько республиканцев как в Палате представителей, так и в Сенате Конгресса публично высказывались в последнее время против продолжения оказания Киеву дальнейшей финансовой помощи.