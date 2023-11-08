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Палестино-израильский конфликт

Армия Израиля в ходе операции в Газе уничтожила 130 шахт, ведущих в туннели ХАМАС

Израильские военные уничтожают расположенные под землей командные центры движения, сообщила армейская пресс-служба

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 ноября. /ТАСС/. Израильские военные за время операции в секторе Газа уничтожили 130 шахт, ведущих в туннели, используемые палестинским радикальным движением ХАМАС. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

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"Боевые инженеры, сражающиеся в Газе, уничтожают вооружение врага и находят, выявляют и взрывают шахты туннелей. С расширением наземной операции в секторе Газа военнослужащие уничтожают инфраструктуру террора ХАМАС. В рамках действий сухопутных сил в секторе Газа военнослужащие Армии обороны Израиля в настоящий момент работают над выявлением и уничтожением туннелей ХАМАС. С начала боевых действий уничтожено 130 шахт туннелей", - говорится в сообщении.

Помимо этого, израильские военные уничтожают расположенные под землей командные центры ХАМАС. "Подготовка врага к продолжительному нахождению под землей видна по запасам воды и кислорода, обнаруженным в туннелях", - отметили в армии. 

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