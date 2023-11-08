В ФРГ в октябре прибыло максимальное число беженцев с 2016 года

Речь идет почти о 32 тыс. человек

БЕРЛИН, 8 ноября. /ТАСС/. Почти 32 тыс. человек подали в октябре заявки на получение статуса беженца в ФРГ. Из расчета за отдельно взятый месяц более высокий показатель был зафиксирован лишь в середине 2016 года, сообщило агентство DPA со ссылкой на данные Федерального ведомства по делам миграции и беженцев.

Таким образом, с начала 2023 года было подано почти 300 тыс. заявлений. Это уже больше, чем в предыдущие годы. Только в 2016 году в Германии было зарегистрировано больше обращений от соискателей убежища (722 тыс.).

В 2023 году наибольшее число ходатайств поступило от сирийцев (83 тыс.), 45 тыс. беженцев приехали из Турции, 44 тыс. - из Афганистана. Сведения об остальных беженцах в сообщении DPA не приводятся. "Миграционный кризис можно было предвидеть, но правительство не приняло никаких мер", - прокомментировал статистику представитель Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Александер Тром.

Ранее кабмин Германии одобрил меры, которые ужесточают миграционное законодательство и должны сделать ФРГ менее привлекательной для нелегалов. В частности, беженцам нужно будет прожить 36 месяцев в стране, чтобы получить стандартное социальное пособие (на 18 месяцев больше, чем до сих пор). Пособие будут переводить на дебетовую карту, чтобы иностранцы тратили деньги в ФРГ, а не переводили их родственникам за границу. Сроки рассмотрения заявок на убежище будут сокращены. Планируется также облегчить депортацию тех, чья заявка не была удовлетворена.