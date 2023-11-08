В Израиле для опознания останков жертв атаки 7 октября привлекли археологов

Они окажут помощь в поиске и опознании обугленных фрагментов тел, оставшихся после пожаров, начавшихся в результате действий нападавших

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 ноября. /ТАСС/. Археологи из Управления древностей Израиля присоединились к команде специалистов, занимающихся поисками останков людей, погибших во время атаки на Израиль 7 октября сторонников палестинской радикальной организации ХАМАС. Об этом сообщила пресс-служба израильского Министерства туризма.

По ее информации, помощь археологов нужна в первую очередь для поиска и опознания обугленных фрагментов тел, оставшихся после пожаров, начавшихся в результате действий нападавших. "Археологи используют знания и методы, которые приобрели при раскопках древних памятников истории. В течение двух недель они исследовали и просеивали пепел из сожженных домов в кибуцах Беэри, Кфар-Аза и Нир-Оз, а также содержимое автомобилей с вечеринки в кибуце Реим", - сообщили в министерстве.

По словам специалистов, методы, применяемые на древних раскопках, аналогичны используемым в настоящий момент. С начала выполнения задания археологам удалось найти свидетельства по меньшей мере о 10 погибших, которые ранее считались пропавшими без вести, отметили в Минтуризма.

"Принимая во внимание все трудности и связанные с этим эмоциональные испытания, мы надеемся, что сможем внести вклад в определенность для наибольшего количества семей, которые ждут новостей о своих близких. Я приклоняюсь перед археологами за их незамедлительное согласие - ни в коем случае не само собой разумеющееся - принять участие в этой трудной задаче. Это честь и большая ответственность, которую они взяли на себя", - отметил в связи с этим директор Управления древностей Израиля Эли Эскосидо.