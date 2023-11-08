В ХАМАС призвали США "не тратить время зря", делая ставку на Израиль

Радикальное палестинское движение отметило, что "никакая сила" не способна навязать свое управление палестинскому народу, который сейчас стремится добиться освобождения и возможности самому определять свою дальнейшую судьбу

КАИР, 8 ноября. /ТАСС/. Радикальное палестинское движение ХАМАС призвало Соединенные Штаты извлечь уроки из своего прошлого опыта на Ближнем Востоке и "не тратить время зря", делая ставку на Израиль. Об этом говорится в заявлении, размещенном в Telegram-канале движения.

"Мы говорим президенту [США Джо] Байдену и его администрации: перестаньте рассуждать об иллюзорных возможностях управления Газой после [израильской] агрессии. Силы сопротивления и наш народ одержат победу, это бесспорно. Не тратьте время зря, делая ставку на [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху и его разгромленную армию. Извлеките уроки из своего прошлого опыта на Ближнем Востоке", - подчеркивается в заявлении.

В ХАМАС отметили, что "никакая сила" не способна навязать свое управление палестинскому народу, который сейчас стремится добиться освобождения и возможности самому определять свою дальнейшую судьбу.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в рамках своего визита в Японию заявил, что сектор Газа не может управляться в будущем ни движением ХАМАС, ни Израилем. Он допустил, что анклаву потребуется некий "переходный период".