8 ноября, 17:08
Палестино-израильский конфликт

NYT: целью ХАМАС было вернуться к обсуждению палестинского вопроса за столом переговоров

Газета отметила, что военные действия боевиков ХАМАС стали "необходимой ценой" разрушения статус-кво и "открыли новую главу в их борьбе против Израиля"

НЬЮ-ЙОРК, 8 ноября. /ТАСС/. Радикальное палестинское движение ХАМАС пошло на конфликт с Израилем, чтобы вернуться к обсуждению палестинского вопроса за столом переговоров. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на лидеров движения.

Читайте также
Призывы к гуманитарной паузе в секторе Газа и протесты в Израиле. Конфликт в Палестине

Как отмечает издание, военные действия боевиков ХАМАС стали "необходимой ценой" разрушения статус-кво и "открыли новую главу в их борьбе против Израиля". "Необходимо было изменить все уравнение, а не просто устроить столкновение. Нам удалось вернуть палестинский вопрос на стол переговоров, и теперь в регионе никто не испытывает спокойствия", - сказал газете один из лидеров движения Халил аль-Хайя.

По словам советника ХАМАС по СМИ Тахера Эль-Нуну, движение надеется, что "весь арабский мир поддержит" палестинское движение.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и взятием заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по сектору, а также отдельным районам Ливана и Сирии. 27 октября представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил, что еврейское государство расширяет масштабы наземной военной операции в секторе Газа. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация