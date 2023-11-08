NYT: целью ХАМАС было вернуться к обсуждению палестинского вопроса за столом переговоров

Газета отметила, что военные действия боевиков ХАМАС стали "необходимой ценой" разрушения статус-кво и "открыли новую главу в их борьбе против Израиля"

НЬЮ-ЙОРК, 8 ноября. /ТАСС/. Радикальное палестинское движение ХАМАС пошло на конфликт с Израилем, чтобы вернуться к обсуждению палестинского вопроса за столом переговоров. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на лидеров движения.

Как отмечает издание, военные действия боевиков ХАМАС стали "необходимой ценой" разрушения статус-кво и "открыли новую главу в их борьбе против Израиля". "Необходимо было изменить все уравнение, а не просто устроить столкновение. Нам удалось вернуть палестинский вопрос на стол переговоров, и теперь в регионе никто не испытывает спокойствия", - сказал газете один из лидеров движения Халил аль-Хайя.

По словам советника ХАМАС по СМИ Тахера Эль-Нуну, движение надеется, что "весь арабский мир поддержит" палестинское движение.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и взятием заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по сектору, а также отдельным районам Ливана и Сирии. 27 октября представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил, что еврейское государство расширяет масштабы наземной военной операции в секторе Газа.