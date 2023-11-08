Госдеп заявил о поступлении около 20% ядерного топлива для американских АЭС из России

В Вашингтоне выступили в поддержку запрета на импорт российского ядерного топлива

ВАШИНГТОН, 8 ноября. /ТАСС/. Примерно 20% топлива, используемого на реакторах американских АЭС, поступает из России. Об этом заявил помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайатт на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

По его словам, "порядка 20% топлива, на котором работают [американские] ядерные реакторы, [США] по-прежнему получают из России". "Президент [США Джо Байден] включил в последний запрос о выделении дополнительных ассигнований $2,2 млрд на восстановление инфраструктуры по обогащению ядерного топлива, чтобы покончить с этой зависимостью. Администрация также выступила в поддержку запрета на импорт российского ядерного топлива", - продолжил дипломат.

Пайатт подчеркнул, что атомная энергетика будет иметь ключевое значение в процессе отказа стран Центральной и Восточной Европы от российских энергоносителей. "Мы хотим, чтобы Америка была лидером на этом направлении. Украина будет одним из наших ключевых партнеров, поскольку у нее есть рабочая сила, промышленные возможности и знания в этой сфере для того, чтобы обеспечить чистой атомной энергией европейские страны, в том числе Польшу", - продолжил дипломат, отметив, что "США сделали этот выбор, но пока не обладают необходимым человеческим капиталом и промышленными возможностями".

Ранее помощник министра энергетики США Кэтрин Хафф заявила в интервью газете Financial Times, что зависимость от ядерного топлива из РФ создает угрозу безопасности США. Она напомнила, что Белый дом запросил у Конгресса выделение дополнительных средств для реализации стратегии по стимулированию американских компаний к увеличению мощностей по обогащению и конверсии урана, что позволит обеспечить адекватные поставки топлива для растущего числа ядерных реакторов. В ближайшие два-три года необходимо подписать от 5 до 10 контрактов на строительство новых реакторов, считает Хафф.