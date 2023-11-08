В ООН заявили о приближении к точке невозрата в решении кипрской проблемы

По словам спецпредставителя генсека всемирной организации на Кипре Колина Стюарта, разногласия между сторонами растут, а возможность найти взаимоприемлемое решение постепенно исчезает

НИКОСИЯ, 8 ноября. /ТАСС/. Решение кипрской проблемы требует безотлагательных усилий от всех участников процесса, поскольку с течением времени приближается точка невозврата. Об этом заявил в среду на форуме "Кипрский саммит" спецпредставитель генсека ООН на Кипре Колин Стюарт, который одновременно является командующим Вооруженных сил ООН по поддержанию мира на Кипре.

"Проблема не только становится все более трудноразрешимой, но мы можем скоро приблизиться к точке невозврата", - сказал он. По словам Стюарта, разногласия между сторонами растут, а возможность найти взаимоприемлемое решение постепенно исчезает. В этом смысле он считает обнадеживающими сообщения о достижении консенсуса между лидерами греко-кипрской и турко-кипрской общин по вопросу назначения посланника ООН по кипрской проблеме.

За назначение посланника активно выступает администрация Христодулидиса, считающая, что его главная задача - выяснить, возможно ли возобновить прерванные в 2017 году переговоры между греками-киприотами и турками-киприотами по проблеме разделенного острова. Руководство турок-киприотов в принципе не против такого назначения, но считает, что этот человек должен подчиняться лично генсеку ООН, а его мандат должен ограничиваться шестью месяцами. При этом он не должен быть обременен никакими решениями Совета Безопасности, а также не должен представлять ЕС и британское Содружество наций, о чем лидер турок-киприотов Эрсин Татар накануне сообщил в телефонной беседе генсеку ООН Антониу Гутерришу.

Вывести переговоры из тупика

Усилия нынешнего руководства Республики Кипр и ее президента Никоса Христодулидиса направлены на то, чтобы попытаться выйти из тупика и возобновить прерванные в 2017 году переговоры под эгидой ООН между греками-киприотами и турками-киприотами. Инициативы предполагают более активную вовлеченность ЕС в решение проблемы. При этом в Никосии поясняют, что Евросоюз не будет подменять собой ООН. Однако Эрсин Татар, занимающий пост президента Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК), которую, кроме Турции, не признает ни одно другое государство мира, настаивает на том, что переговорный процесс может возобновиться только при подтверждении равного суверенитета и равноправного международного статуса ТРСК.

Кипр разделен по национальному признаку с момента вооруженного вторжения Турции в 1974 году, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции. В результате военных действий под турецким контролем оказалось примерно 37% территории Кипра, на которой в 1983 году была образована ТРСК, признаваемая в мировом сообществе только Анкарой. Южная часть острова осталась под контролем Республики Кипр, населенной преимущественно греками-киприотами. Многократные попытки сторон урегулировать проблему пока не привели к результату. Переговоры между греческой и турецкой общинами о воссоединении Кипра велись при посредничестве ООН. Они были прерваны после провала очередного раунда, прошедшего в швейцарском городе Кран-Монтана в 2017 году.