Белый дом считает необходимым обсуждать судьбу Газы со странами Ближнего Востока

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что будут вестись "серьезные переговоры с партнерами в регионе"

НЬЮ-ЙОРК, 8 ноября. /ТАСС/. Вопрос о руководстве сектором Газа после завершения израильско-палестинского конфликта следует решать при участии ближневосточных стран. Об этом заявил телекомпании CNN координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Израиль совершит ошибку, если попытается вновь оккупировать Газу. Должно быть другое решение, другой набор принципов управления и руководства. Мы будем работать вместе с партнерами, чтобы разобраться с этим", - сказал он, добавив, что будут вестись "серьезные переговоры с партнерами в регионе".

"Мы знаем, чего мы не хотим видеть в Газе после завершения конфликта. Мы не хотим видеть ХАМАС, контролирующий [сектор]. Мы не хотим видеть повторной оккупации Израилем. Но мы все еще пытаемся понять, что мы там увидим и что мы хотим там видеть. Мы будем вести дипломатические обсуждения с игроками в регионе, чтобы разобраться", - отметил Кирби.

Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что ответственность за безопасность в анклаве после окончания конфликта какое-то время будет на Израиле. Он пояснил, что считает это способом не допустить роста террористической активности ХАМАС.