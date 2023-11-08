8 ноября, 17:59
Палестино-израильский конфликт

Белый дом считает необходимым обсуждать судьбу Газы со странами Ближнего Востока

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что будут вестись "серьезные переговоры с партнерами в регионе"

НЬЮ-ЙОРК, 8 ноября. /ТАСС/. Вопрос о руководстве сектором Газа после завершения израильско-палестинского конфликта следует решать при участии ближневосточных стран. Об этом заявил телекомпании CNN координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Читайте также
Призывы к гуманитарной паузе в секторе Газа и протесты в Израиле. Конфликт в Палестине

"Израиль совершит ошибку, если попытается вновь оккупировать Газу. Должно быть другое решение, другой набор принципов управления и руководства. Мы будем работать вместе с партнерами, чтобы разобраться с этим", - сказал он, добавив, что будут вестись "серьезные переговоры с партнерами в регионе".

"Мы знаем, чего мы не хотим видеть в Газе после завершения конфликта. Мы не хотим видеть ХАМАС, контролирующий [сектор]. Мы не хотим видеть повторной оккупации Израилем. Но мы все еще пытаемся понять, что мы там увидим и что мы хотим там видеть. Мы будем вести дипломатические обсуждения с игроками в регионе, чтобы разобраться", - отметил Кирби.

Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что ответственность за безопасность в анклаве после окончания конфликта какое-то время будет на Израиле. Он пояснил, что считает это способом не допустить роста террористической активности ХАМАС. 

Теги:
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликт
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация