Столтенберг призвал страны НАТО к поддержке Украины для защиты альянса

Генсека организации таким образом прокомментировал решение Братиславы о приостановке поставок оружия Киеву

БРЮССЕЛЬ, 8 ноября. /ТАСС/. Страны - члены НАТО должны поддерживать Украину в интересах безопасности самого альянса. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос о решении Братиславы приостановить поставки оружия Киеву.

"Мой сигнал всему альянсу, что мы должны поддерживать Украину, поскольку, если Россия победит, это будет трагедией для Украины, но это также будет опасно для нас, мы станем более уязвимы, - сказал Столтенберг. - Поддерживать Украину - это в интересах безопасности НАТО".

Он также выразил уверенность в продолжении оказания помощи, подчеркнув, что Германия и США готовятся поставить новые партии оружия на Украину.

С 24 февраля 2022 года Словакия передала в дар Украине оружия, боеприпасов и других материалов военного характера на общую сумму €671 млн. Пришедшее к власти по итогам состоявшихся 30 сентября парламентских выборов правительство премьер-министра Роберта Фицо пересмотрело подход Братиславы к военной помощи Киеву и заявило, что прекращает разорение складов национальных ВС.