8 ноября, 17:38,
обновлено 8 ноября, 17:55

СМИ: Байден и Си Цзиньпин объявят о возобновлении контактов США и Китая в военной сфере

Как сообщил портал Axios, это произойдет на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества

ВАШИНГТОН, 8 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин намерены объявить о возобновлении контактов военных ведомств двух стран во время встречи 15 ноября в Сан-Франциско (штат Калифорния) на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на свои источники.

По их данным, во время своего недавнего визита в Вашингтон министр иностранных дел КНР Ван И дал понять, что Китай готов восстановить каналы связи между министерствами обороны двух стран.

Как напоминает портал, возобновление работы этих каналов, которую Китай приостановил в 2022 году в знак протеста против визита бывшего спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния) на Тайвань, является одним из ключевых приоритетов Белого дома. 

Теги:
СШАКитайСи ЦзиньпинБайден, Джо
© Информационное агентство ТАСС
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