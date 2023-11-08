8 ноября, 17:42

Новак считает, что отношения с РФ не помешают выполнять обязательства перед НАТО и ЕС

Президент Венгрии отметила, что республика сохраняет взаимодействие с Москвой, в том числе для поиска пути мирного урегулирования конфликта на Украине

БРЮССЕЛЬ, 8 ноября. /ТАСС/. Венгрия сохраняет отношения с Россией, в том числе для поиска пути мирного урегулирования конфликта на Украине, но это никоим образом не может помешать выполнению ее обязательств перед союзниками по НАТО и Евросоюзу. Об этом заявила президент Венгрии Каталин Новак, выступая на пресс-конференции в Брюсселе после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Отвечая на вопрос о встрече премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с президентом России Владимиром Путиным, состоявшейся 17 октября в Пекине, Новак сказала: "Могу заверить, что между Венгрией и Россией не будет никаких отношений, которые подорвут наши обязательства перед нашими союзниками по НАТО и Европейскому союзу". 

Теги:
УкраинаРоссияВенгрияСтолтенберг, ЙенсНовак, Каталин
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