Новак отметила отсутствие сдвигов в решении проблемы венгерского меньшинства на Украине

Президент республики заявила, что людей лишили нескольких фундаментальных прав

БРЮССЕЛЬ, 8 ноября. /ТАСС/. Венгерское меньшинство в Закарпатской области Украины по-прежнему лишено нескольких фундаментальных прав, и каких-либо положительных сдвигов в решении этой проблемы пока не видно. Об этом заявила президент Венгрии Каталин Новак, выступая на пресс-конференции в Брюсселе после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Комментируя по просьбе журналистов рекомендацию Еврокомиссии начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз, Новак сказала: "К сожалению, права венгерского меньшинства в Закарпатье по-прежнему не гарантированы. Я не вижу каких-либо позитивных изменений в этом плане".

Ранее правительство Венгрии неоднократно заявляло, что не поддержит стремление Украины интегрироваться в европейские структуры до тех пор, пока не будут восстановлены права этнических венгров в Закарпатье.