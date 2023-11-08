Госдеп сообщил, что КПП "Рафах" остается закрытым 8 ноября из соображений безопасности

Замруководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател отметил, что США продолжают совместную работу с властями Египта и Израиля над обеспечением безопасного прохода американских граждан через КПП

ВАШИНГТОН, 8 ноября. /ТАСС/. Контрольно-пропускной пункт (КПП) "Рафах" на границе сектора Газа и Египта остается закрытым в среду из соображений безопасности. Об этом сообщил на регулярном брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.

"Насколько мы понимаем, учитывая обстоятельства, связанные с безопасностью, контрольно-пропускной пункт "Рафах" сегодня остается закрытым", - сказал чиновник. Он отметил, что КПП не открылся "из определенных соображений безопасности", однако не стал уточнять, в чем они заключаются. "Мы ожидаем, что, как только эти обстоятельства будут устранены, КПП заработает в том же режиме, в каком он открывался ранее, и можно будет обеспечить поток гуманитарной помощи в сектор Газа и облегчить возможность эвакуации иностранных граждан".

Пател подчеркнул, что США продолжают совместную работу с властями Египта и Израиля над обеспечением безопасного прохода американских граждан через КПП. Он отметил, что порядка 400 американцев имеют право покинуть анклав.