СМИ: база США на северо-востоке Сирии подверглась атаке беспилотников

По информации Al Mayadeen, ответственность за нападение взяло на себя шиитское движение "Исламское сопротивление Ирака"

БЕЙРУТ, 8 ноября. /ТАСС/. Беспилотные летательные аппараты нанесли удары по военной базе США в Эш-Шаддади, которая расположена в сирийской провинции Хасеке рядом с нефтяным месторождением Эль-Джебса. Как сообщил телеканал Al Mayadeen, на территории объекта прогремело несколько взрывов, раскаты которых были слышны в окрестностях.

Ответственность за нападение взяло на себя шиитское движение "Исламское сопротивление Ирака", его боевики 7 ноября дважды обстреливали военную базу США возле газового месторождения Конико в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

5 ноября беспилотники шиитов нанесли удары по американским базам в Телль-Бейдаре и Кесреке в окрестностях административного центра Хасеке (620 км от Дамаска).

Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что с 17 октября было совершено свыше 30 атак на американские базы в регионе, в результате этих вылазок ранения получили 28 военнослужащих.

24 октября представитель движения "Исламское сопротивление Ирака" Джаафар аль-Хусейни заявил телеканалу Al Mayadeen, что "отряды моджахедов выступили на стороне палестинских братьев в секторе Газа и, чтобы оказать им поддержку, направили свои удары на американские базы".