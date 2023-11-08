Демократы попросили гарантий от Байдена, что США не финансируют незаконные действия ЦАХАЛ

По информации The New York Times, это "первый вызов", с которым американский президент столкнулся со стороны однопартийцев в связи с планами помочь Израилю и выделить $14,3 млрд

НЬЮ-ЙОРК, 8 ноября. /ТАСС/. Сенаторы из Демократической партии обратились к президенту США Джо Байдену с просьбой гарантировать, что Вашингтон не будет финансировать действия Израиля, которые противоречат международному праву. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на письмо законодателей.

В письме 24 демократа и 2 независимых сенатора попросили подробно рассказать о том, как администрация планирует гарантировать, что Израиль должным образом "смягчает потери среди гражданского населения в секторе Газа". Законодатели также попросили оценить, достижимы ли планы Израиля в анклаве, учитывается ли при этом судьба заложников и жизнеспособен вообще план еврейского государства по управлению Газой после завершения конфликта.

Как отмечает издание, это "первый вызов", с которым Байден столкнулся со стороны однопартийцев в связи с планами помочь Израилю и выделить $14,3 млрд.

3 ноября члены Палаты представителей Конгресса США большинством голосов поддержали предложенный республиканцами законопроект о выделении $14,3 млрд помощи Израилю

Администрация США направила в октябре на Капитолийский холм запрос на дополнительные крупные бюджетные ассигнования в начавшемся в США 1 октября 2024 финансовом году - прежде всего на оказание помощи Украине и Израилю, а также на противодействие Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с Байденом хотела бы получить порядка $106 млрд. Дальнейшая судьба запроса остается под вопросом. Некоторые республиканцы как в Палате представителей, так и в Сенате Конгресса США в последнее время публично высказывались против продолжения оказания Киеву дальнейшей финансовой помощи.