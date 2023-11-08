Президент Грузии запустила кампанию по сбору подписей за членство страны в ЕС

Саломе Зурабишвили отметила, что поставить свою подпись смогут все желающие

ТБИЛИСИ, 8 ноября. /ТАСС/. Президент Грузии Саломе Зурабишвили запустила кампанию по сбору подписей жителей республики в поддержку членства в Европейский союз. О своем намерении глава государства сообщила на митинге в Тбилиси у президентского дворца в честь оглашения Еврокомиссией рекомендации Евросовету предоставить статус кандидата в члены ЕС.

"С завтрашнего дня мы откроем наш дворец для подписей, однако и сегодня, у кого будет возможность, сможет войти во двор и подписаться", - сказала Зурабишвили.

Как отметила Зурабишвили, поставить свою подпись смогут все желающие. Те, кто ввиду своих физических возможностей не смогут прийти в президентский дворец, смогут выразить свою волю дистанционно. Возможность подписаться получат и жители регионов Грузии. Позже эти подписи будут направлены в Брюссель.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее в среду заявила, что организация рекомендует Совету ЕС предоставить Грузии статус кандидата в члены союза. ЕК позитивно оценила проведенные в Грузии реформы, но заявила, что стране еще предстоит проделать определенную работу.