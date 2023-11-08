В США не оспаривают "огромные последствия" операций Израиля для мирных палестинцев

Замруководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател заявил, что Соединенные Штаты говорили Израилю о необходимости "уничтожать террористов ХАМАС, а не мирное население"

ВАШИНГТОН, 8 ноября. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов не оспаривает, что проводимые Израилем военные операции привели к "огромным последствиям" для мирных палестинцев и "огромному числу жертв" среди жителей сектора Газа. Об этом сообщил на регулярном брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.

"Я не оспариваю, что в ходе этих [израильских] операций были огромные последствия для мирного населения [Газы], что в ходе этих операций было огромное число жертв среди мирного населения. Мы напрямую говорили с нашими израильскими партнерами о том, что необходимо уничтожать террористов [палестинского радикального движения] ХАМАС, а не мирное население", - сказал дипломат.

"Мы считаем, что существуют дополнительные шаги, которые могут быть предприняты для минимизации последствий для мирного населения", - добавил Пател.