МИД Турции: ЕС в историческом смысле занял не ту сторону в палестино-израильском кризисе

В ведомстве отметили, что политика, основанная на общечеловеческих ценностях, международном праве и гуманитарных принципах, должна распространяться не только на Украину или другой регион Европы, но и на Ближний Восток

АНКАРА, 8 ноября. /ТАСС/. МИД Турции заявил, что Евросоюз занял не ту сторону в контексте нового витка палестино-израильского конфликта. Об этом говорится в заявлении ведомства в связи с обнародованием ежегодного доклада Еврокомиссии (ЕК) о расширении, в том числе о переговорном процессе о вступлении Турции в ЕС.

"Содержащуюся в тексте доклада критику о том, что позиция нашей страны в отношении войны между ХАМАС и Израилем совершенно несовместима с позицией ЕС, мы расцениваем как похвалу. Мы считаем необходимым напомнить ЕС, который занял в историческом смысле не ту сторону перед лицом гражданской бойни, вышедшей из мрака Средневековья в XXI век, что политика, основанная на общечеловеческих ценностях, международном праве и гуманитарных принципах, должна распространяться не только на Украину или другой регион Европы, но и на весь мир, включая Ближний Восток", - говорится в заявлении.

МИД Турции указал, что часть доклада, касающаяся ситуации в регионе Восточного Средиземноморья, "как обычно, содержит нелегитимные, нереалистичные и максималистские тезисы греческой стороны и изоляционистскую позицию, которая игнорирует права турок-киприотов и справедливую политику Турции и ТРСК (непризнанная "Турецкая республика Северного Кипра" - прим. ТАСС)". Ведомство в связи с этим напоминает, что "форматом урегулирования кипрской проблемы являются две кипрские стороны, три страны-гаранта и ООН".

"Хотим отметить, что роль ЕС в прошлых процессах не выходила за рамки наблюдателя с согласия сторон, и что ЕС не имеет права голоса [в кипрском урегулировании] ни в какой форме. Заявления ЕС по Кипру сводятся к безоговорочной защите тезисов греков-киприотов. Для нас и ТРСК они не имеют никакой силы и ценности и скорее вредят, нежели помогают урегулированию", - указывается в заявлении.