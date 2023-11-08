МИД Турции раскритиковал "непоследовательность и двойные стандарты" ЕС

В ведомстве отметили, что доклад, подготовленный ЕК, сохранил несправедливые и предвзятые подходы к стране

АНКАРА, 8 ноября. /ТАСС/. МИД Турции заявил, что Евросоюз демонстрирует непоследовательность, двойные стандарты и неискренность в переговорном процессе с Анкарой. Об этом говорится в заявлении ведомства в связи с обнародованием ежегодного доклада Еврокомиссии (ЕК) о расширении, в том числе о переговорном процессе о вступлении Турции в ЕС.

"Доклад, подготовленный ЕК, сохранил несправедливые и предвзятые подходы к нашей стране. Это вызывает тревогу за будущее нашего континента, которому угрожает множество опасностей. Мы полностью отвергаем необоснованные обвинения и несправедливую критику, содержащиеся в докладе. ЕС продолжает политизировать и блокировать переговорный процесс, который бы позволил преодолеть имеющиеся препятствия и противоречия", - говорится в заявлении.

МИД отметил, что "с одной стороны ЕС блокирует существующие механизмы диалога и сотрудничества на высоком уровне со страной-кандидатом, Турцией, по вопросам внешней политики, регионального развития, безопасности, обороны, а с другой, утверждает, что согласованность [Анкары] с политикой ЕС в этих важнейших областях снижается, что, мягко говоря, непоследовательно".

Ведомство указало, что Турция "с момента создания таможенного союза привела в соответствие со стандартами ЕС многие сферы, что отражает решительность политики" республики. "В нынешней международной конъюнктуре для ЕС очень важно проводить политику расширения на принципах справедливости и инклюзивности. ЕС сам признает необходимость и важность укрепления отношений с Турцией во всех областях. Мы всегда открыты для установления отношений с ЕС на более прочной основе и для укрепления нашего сотрудничества на базе общих интересов", - отмечается в заявлении.

МИД, однако, подчеркивает, что намерен "действовать в духе сотрудничества и диалога, но без односторонней и несправедливой критики" со стороны ЕС. Турция "ждет конкретные заявления и действия со стороны Евросоюза, а не просто сухие слова о ее кандидатуре" в документах, отметили во внешнеполитическом ведомстве.