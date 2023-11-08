Президент Венгрии заявила, что решение о приеме Швеции в НАТО находится в руках парламента

Каталин Новак отметила, что принятие решения не зависит ни от правительства, ни от главы государства

БРЮССЕЛЬ, 8 ноября. /ТАСС/. Решение о ратификации парламентом Венгрии соглашения о вступлении Швеции в НАТО могут принять только сами депутаты, оно не зависит ни от правительства, ни от президента страны. Об этом заявила президент Венгрии Каталин Новак, выступая на пресс-конференции в Брюсселе после встречи с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом.

Она рассказала, что накануне поездки в Брюссель совещалась с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который подтвердил, что их страна не должна быть последней, которая ратифицирует документы о приеме Швеции в НАТО. "Но этот вопрос не решаем ни я, ни премьер-министр. Решение предстоит принять депутатам парламента", - подчеркнула Новак, добавив, что она лично выступает за скорейшее присоединение Швеции к альянсу.

Помимо Венгрии из всех стран НАТО шведскую заявку не одобрила пока только Турция. Правительство Венгрии внесло соответствующий законопроект на ратификацию в национальный парламент еще летом 2022 года. Сроки голосования по этому вопросу депутатами до сих пор не установлены.

Новак напомнила, что депутаты выражали недовольство в связи с чересчур резкой критикой состояния демократии в Венгрии со стороны шведских политиков. В связи с этим она предположила, что, возможно, потребуются дополнительные контакты "между правительствами двух стран или между венгерскими депутатами и шведскими политиками", которые позволят убедить парламент в необходимости ратификации соглашения о приеме Швеции в НАТО.

Президент отметила, что правительство Венгрии поддерживает вступление королевства в Североатлантический альянс. По ее словам, она тоже видит в этом больше плюсов, чем минусов и считает, что Швеция может внести важный вклад в обеспечение общей безопасности участников этого военно-политического блока.

В свою очередь Столтенберг выразил надежду, что Венгрия сдержит свое обещание и не будет последней в НАТО, кто не ратифицирует шведскую заявку. В то же время ни президент Венгрии, ни генсек альянса не ответили на вопрос журналистов о том, сколько еще можно ждать и есть ли какой-то крайний срок для такого решения.