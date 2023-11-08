Посол ЕС на Украине: часть стран Евросоюза может ветировать начало переговоров с Киевом

Катарина Матернова напомнила, что Греция блокировала начало переговоров о вступлении в Евросоюз Македонии из-за спора о названии этой страны

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Глава представительства ЕС на Украине Катарина Матернова не исключила, что на саммите ЕС в декабре одна или две страны, состоящих в объединении, могут наложить вето на начало переговоров с Украиной о вступлении в Евросоюз.

"Это может произойти. <...> В прошлом, когда принимались решения относительно расширения Евросоюза, такое уже происходило", - ответила дипломат на соответствующий вопрос в эфире украинского телемарафона.

Она напомнила, что Греция блокировала начало переговоров о вступлении в Евросоюз Македонии из-за спора о названии этой страны. После того, как македонские власти изменили название страны на Северная Македония, Греция отозвало свое вето. "Такие шаги назад уже делались. Это Евросоюз, в нем 27 стран-членов и решения должны быть единогласными. Иногда это сложно. Однако у меня есть все основания считать, что в декабре будет принято единогласное решение в вашу пользу", - добавила глава представительства ЕС на Украине.

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в среду заявила, что организация рекомендует Совету ЕС начать переговоры с Молдавией и Украиной о приеме в сообщество и предоставить Грузии статус кандидата на вступление. Теперь поддержать или не поддержать это решение должны главы государств и правительств 27 стран ЕС на саммите в Брюсселе 14-15 декабря. Если рекомендация будет одобрена, начнется согласование мандата для переговоров, которые могут быть запущены в течение 2024 года. При этом, по словам главы ЕК, процесс присоединения Украины к объединению "не зафиксирован в датах".

Вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила в сентябре в интервью британской газете Financial Times, что украинские власти готовы изменить правила использования языков национальных меньшинств в школах, чтобы устранить препятствия на пути к инициированию переговоров о вступлении в ЕС. По информации газеты, вопрос о языковых правах венгерского и румынского меньшинств на Украине является "главным потенциальным препятствием" на пути к официальным переговорам Брюсселя с Киевом о вступлении в ЕС. Financial Times отмечает, что премьер Венгрии Виктор Орбан заявлял о готовности наложить вето на этот процесс из-за вопроса о правах языковых меньшинств, обвиняя Киев в "венгерофобии".