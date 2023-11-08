NBC: США и Катар обсуждают с Израилем возможность объявить гуманитарную паузу на три дня

По информации телеканала, ХАМАС должен освободить всех заложников, прежде чем израильская сторона согласится на прекращение огня

НЬЮ-ЙОРК, 8 ноября. /ТАСС/. США и Катар обсуждают с Израилем возможность объявить гуманитарную паузу сроком до трех дней, чтобы обеспечить доставку помощи в сектор Газа и освободить некоторых заложников. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на двух дипломатов.

По их словам, Катар выступает в качестве посредника и в течение уже нескольких недель ведет переговоры с ХАМАС об объявлении гуманитарной паузы. Как отмечают израильские официальные лица, ХАМАС должен освободить всех заложников, прежде чем Израиль согласится на прекращение огня.

Однако, по словам арабского высокопоставленного чиновника, есть надежда на достижение компромисса и соглашение все же может быть достигнуто.

Ранее портал Axios сообщил, что госсекретарь США Энтони Блинкен заявил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что введение гуманитарных пауз даст руководству страны больше времени на проведение наземной операции в секторе Газа и позволит снизить давление на администрацию президента США Джо Байдена.