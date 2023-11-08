В ХАМАС предупредили о рисках распространения эпидемий в Газе из-за острого дефицита воды

Согласно заявлению движения, одному жителю Газы в настоящее время доступно лишь около 3 л воды в день

КАИР, 8 ноября. /ТАСС/. Радикальное палестинское движение ХАМАС предупредило о рисках распространения эпидемий в секторе Газа в связи с острым дефицитом питьевой воды. Об этом говорится в заявлении, размещенном в Telegram-канале движения.

"Мы предупреждаем о [вероятных последствиях] сохраняющегося катастрофического положения в Газе, при котором сектор более чем на 90% оказался лишен пригодной для употребления питьевой воды. Это вынуждает граждан использовать загрязненную воду, что послужит причиной распространения болезней и эпидемий", - подчеркивается в тексте.

Согласно заявлению, одному жителю Газы в настоящее время доступно лишь около 3 л воды в день, тогда как, по данным Всемирной организации здравоохранения, человеку необходимы 100 л в день для удовлетворения большинства основных потребностей, включая приготовление пищи и поддержание гигиены.

В ХАМАС утверждают, что израильская сторона полностью блокировала водоснабжение Газы, а израильские ВС уничтожили оставшиеся резервуары с водой.