В США поддержали рекомендации Еврокомиссии по расширению ЕС

Замруководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател отметил, что страна отдельно поддерживаем стремления 10 официальных и потенциальных стран-кандидатов

ВАШИНГТОН, 8 ноября. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов поддерживает рекомендации по расширению Евросоюза, предложенные Еврокомиссией (ЕК). Об этом сообщил на регулярном брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.

"Мы приветствуем первоначальное заявление Еврокомиссии о ее рекомендациях по расширению ЕС и отдельно поддерживаем стремления 10 официальных и потенциальных стран-кандидатов, которые были признаны таковыми, - сказал чиновник. - Конечно, этот процесс возглавляет ЕС, но мы верим, что это переломный момент".

Представитель внешнеполитического ведомства с позиции трансатлантического сообщества призвал страны-кандидаты на вступление в ЕС "воспользоваться моментом и полностью реализовать свой потенциал".

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен представила рекомендации, представляя ежегодный доклад Еврокомиссии о расширении. ЕК порекомендовала Совету ЕС начать переговоры с Боснией и Герцеговиной, Молдавией, Украиной о приеме в сообщество и предоставить Грузии статус кандидата на вступление.