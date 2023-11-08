ХАМАС заявило, что не менее 120 медучреждений в Газе подверглись ударам ВС Израиля

По информации движения, 18 больниц и еще 40 медицинских центров в анклаве оказались выведены из строя из-за обстрелов и дефицита топлива

КАИР, 8 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере 120 медицинских учреждений в секторе Газа подверглись ударам со стороны израильских ВС. Об этом сообщило радикальное палестинское движение ХАМАС в Telegram-канале.

По утверждениям движения, 18 больниц и еще 40 медицинских центров в анклаве оказались выведены из строя из-за обстрелов и дефицита топлива.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. 27 октября представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил, что еврейское государство расширяет масштабы наземной военной операции в секторе Газа.