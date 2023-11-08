Палата представителей США вынесла порицание законодательнице палестинского происхождения

За вынесение порицания проголосовали 234 члена Палаты представителей, против - 188 законодателей

ВАШИНГТОН 8 ноября. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США проголосовала за вынесение порицания законодательнице палестинского происхождения Рашиде Тлаиб (демократ от штата Мичиган) за ее высказывания о палестино-израильском конфликте. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

За вынесение порицания проголосовали 234 члена Палаты представителей, против - 188 законодателей. Соответствующую резолюцию выдвинул конгрессмен Рич Маккормик (республиканец от штата Джорджия) из-за "продвижения Тлаиб антисемитской риторики". По его словам, законодательница "распространяет невероятную ложь о величайшем союзнике [США] Израиле и об атаке 7 октября".

AP уточняет, что ранее Тлаиб, чьи родственники проживают на Западном берегу реки Иордан, подверглась осуждению в Палате представителей, поскольку отказалась осудить палестинское радикальное движение ХАМАС после событий 7 октября. В свою защиту она заявила, что ее критика всегда была направлена на власти Израиля и правительство во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, а не на израильтян. "Идея о том, что критика правительства Израиля является антисемитской, создает очень опасный прецедент. Он используется, чтобы заставить замолчать голоса, выступающие за права человека по всей стране", - приводит ее слова агентство.

Тлаиб стала вторым членом Палаты представителей, которому в этом году было вынесено порицание. В феврале соответствующая мера была принята в отношении Ильхан Омар (демократ от штата Миннесота), которая была исключена из состава комитета по иностранным делам нижней палаты Конгресса США за высказывания, направленные против израильских властей.

Вынесение порицания законодателю не влечет за собой никаких практических последствий, однако выражает серьезный упрек со стороны других конгрессменов. Однако такой шаг долгое время рассматривался как крайняя степень наказания для конгрессмена, стоящая всего на одну ступень ниже исключения из партии.