Полиция Гамбурга задержала угрожавших учителям трех детей и подростка

Они угрожали учителям оружием в двух школах

БЕРЛИН, 8 ноября. /ТАСС/. Полиция германского Гамбурга задержала четырех человек в возрасте до 14 лет, которые угрожали учителям оружием в двух школах. Об этом сообщили правоохранительные органы.

Как выяснилось позднее, оружие оказалось не боевым, а игрушечным. Изначально было известно лишь об одном инциденте - в одном из учебных заведений неизвестные угрожали пистолетом учителю. После этого туда прибыл спецназ, но злоумышленникам удалось скрыться. Позже стало известно, что аналогичное происшествие почти в одновременно было зафиксировано в другой школе Гамбурга. Стражи порядка начали поиски нарушителей.

"В ходе следственных мероприятий были задержаны четыре человека. Речь идет о трех детях (в возрасте 12 и 13 лет) и об одном 14-летнем подростке", - говорится в сообщении.