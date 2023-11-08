Зеленский обсудил с Санду и Зурабишвили рекомендации Еврокомиссии по вступлению в ЕС

По словам президента Украины, стороны договорились "координировать следующие совместные шаги"

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные разговоры с грузинской и молдавской коллегами Саломе Зурабишвили и Майей Санду по случаю публикации рекомендаций Еврокомиссии по расширению сообщества.

В разговоре с Санду, как сообщил Зеленский в Telegram-канале, стороны договорились "координировать следующие совместные шаги". Во время разговора с президентом Грузии он поздравил ее с "позитивной оценкой Еврокомиссии", а также "поставил вопрос доступа гражданина Украины Михаила Саакашвили к надлежащим условиям лечения".

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что организация рекомендует Совету ЕС начать переговоры с Молдавией и Украиной о приеме в сообщество и предоставить Грузии статус кандидата на вступление. При этом рекомендация начать переговоры сопровождалась указанием, что Украина должна выполнить ряд условий.