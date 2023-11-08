ООН: поставки воды через КПП "Рафах" позволяют удовлетворить нужды лишь 4% населения Газы

Официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик отметил, что все еще нет поставок чрезвычайно необходимого топлива

ООН, 8 ноября. /ТАСС/. Поставляемая в сектор Газа питьевая вода через контрольно-пропускной пункт (КПП) "Рафах" позволяет удовлетворить нужды лишь 4% населения. Об этом на регулярном брифинге сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Ежедневный объем гуманитарной помощи, которая доставляется из Египта, - это лишь крупица по сравнению с тем, что необходимо гражданскому населению. Питьевая вода, которую ввозят, отвечает нуждам лишь 4% жителей Газы. Все еще нет поставок чрезвычайно необходимого топлива", - сказал он.

Дюжаррик уточнил, что с 21 октября число грузовиков, доставивших гуманитарную помощь в сектор Газа, достигло 650. Они завозят в палестинский анклав продовольствие, медикаменты, бутилированную воду, средства гигиены.

Ранее представитель генсека сообщал, что всемирная организация продолжает работу над открытием второго контрольно-пропускного пункта в Газу, однако прогресса пока нет.