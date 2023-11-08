В Госдепе заявили, что управлять сектором Газа должна палестинская администрация

Замруководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател отметил уверенность США, что решение о дальнейшей судьбе сектора Газа должно "отражать и основываться на пожеланиях палестинского народа"

ВАШИНГТОН, 8 ноября. /ТАСС/. США считают, что управление сектором Газа после завершения палестино-израильского конфликта должна осуществлять палестинская администрация. Об этом заявил на регулярном брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.

По его словам, США уверены, что решение о дальнейшей судьбе сектора Газа должно "отражать и основываться на пожеланиях палестинского народа". "В конечном счете мы заинтересованы в объединении Газы с Западным берегом [реки Иордан] под управлением палестинской администрации", - заявил Пател.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в рамках его визита в Японию заявил, что сектор Газа не может управляться в будущем ни радикальным движением ХАМАС, ни Израилем. Он отметил, что сейчас идет обсуждение, как "обеспечить безопасность и установить контроль палестинского государства над Газой и Западным берегом".