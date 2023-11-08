США не увидели масштабных попыток "Хезболлах" по открытию второго фронта против Израиля

В Вашингтоне при этом подтвердили несколько ракетных обстрелов Северного Израиля со стороны Южного Ливана

ВАШИНГТОН, 8 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты не видят каких-либо масштабных попыток со стороны вооруженного крыла ливанской шиитской партии "Хезболлах" открыть второй фронт против Израиля. Об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

"Мы видели несколько ракетных обстрелов Северного Израиля со стороны Южного Ливана, но мы не видели каких-то масштабных попыток со стороны "Хезболлах" присоединиться к этой борьбе [ХАМАС против Израиля] или открыть второй фронт", - сказал он.