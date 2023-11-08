8 ноября, 19:19
Палестино-израильский конфликт

США не увидели масштабных попыток "Хезболлах" по открытию второго фронта против Израиля

В Вашингтоне при этом подтвердили несколько ракетных обстрелов Северного Израиля со стороны Южного Ливана

ВАШИНГТОН, 8 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты не видят каких-либо масштабных попыток со стороны вооруженного крыла ливанской шиитской партии "Хезболлах" открыть второй фронт против Израиля. Об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

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"Мы видели несколько ракетных обстрелов Северного Израиля со стороны Южного Ливана, но мы не видели каких-то масштабных попыток со стороны "Хезболлах" присоединиться к этой борьбе [ХАМАС против Израиля] или открыть второй фронт", - сказал он. 

Теги:
СШАЛиванПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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