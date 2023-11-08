Полиция Бразилии задержала двух человек по подозрению в подготовке терактов

По итогам операции, правоохранители также провели 11 обысков

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 8 ноября. /ТАСС/. Полиция Бразилии провела в среду спецоперацию с целью предотвращения терактов в стране, задержаны два человека.

"В эту среду, 8 ноября, федеральная полиция начала операцию "Трапише", чтобы остановить подготовку терактов и найти доказательства возможной вербовки бразильцев с целью совершения экстремистских актов в стране", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства Бразилии. По итогам операции было проведено 11 обысков и "исполнено два ордера на временный арест".

По данным телеканал Globo, задержанные связаны с "Хезболлах". Как утверждают источники СМИ, подозреваемые готовили теракты, направленные против еврейской общины в Бразилии.

Как сообщила полиция, обыски прошли в штатах Минас-Жерайс и Сан-Паулу, а также Федеральном округе.