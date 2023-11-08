США израсходовали около 96% средств, которые выделили на оказание помощи Украине

В Белом доме сообщили, что речь идет о более $60 млрд с начала войны

ВАШИНГТОН, 8 ноября. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов израсходовала около 96% финансовых средств, которые были выделены на оказание помощи Украине. Об этом сообщил на регулярном брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

"Из общего объема средств, которые были выделены Украине с начала войны, а это более $60 млрд, и это не только помощь в сфере безопасности, но и экономическая, финансовая и гуманитарная помощь, мы израсходовали около 96% <...>", - сказал он.

По словам Кирби, "более 90% средств, выделенных на помощь в области безопасности, уже израсходованы". "Теперь, когда мы вступаем в зимний период, у Министерства обороны [США] осталось около $1,1 млрд [на помощь Киеву]", - добавил официальный представитель Белого дома. Он в очередной раз указал на необходимость одобрить запрос президента США Джо Байдена на предоставление дополнительного финансирования помощи Украине.

Администрация США направила в октябре на Капитолийский холм запрос на дополнительные крупные бюджетные ассигнования в начавшемся в США 1 октября 2024 финансовом году - прежде всего на оказание помощи Украине и Израилю, а также на противодействие Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с Байденом хотела бы получить порядка $106 млрд. Дальнейшая судьба запроса остается под вопросом. Некоторые республиканцы как в Палате представителей, так и в Сенате Конгресса США в последнее время публично высказывались против продолжения оказания Киеву дальнейшей финансовой помощи.