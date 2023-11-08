8 ноября, 19:15
Палестино-израильский конфликт

Нетаньяху вновь отверг прекращение огня в секторе Газа без освобождения заложников

Премьер-министр Израиля ранее подчеркивал, что эту позицию должны услышать "и враги, и друзья"

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что его страна не согласится ни на какое прекращение огня в секторе Газа без освобождения удерживаемых в анклаве заложников.

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"Без освобождения наших заложников прекращения огня не будет", - написал он в соцсети X (ранее Twitter). Днем ранее в телеобращении к нации Нетаньяху подчеркивал, что эту позицию Израиль доводит до сведения как своих врагов, так и своих друзей.

Ранее телеканал NBC News со ссылкой на двух дипломатов сообщил, что США и Катар обсуждают с Израилем возможность объявить гуманитарную паузу сроком до трех дней, чтобы обеспечить доставку помощи в сектор Газа и освободить некоторых заложников. По их словам, Катар выступает в качестве посредника и в течение уже нескольких недель ведет переговоры с ХАМАС об объявлении гуманитарной паузы.

4 ноября портал Axios информировал, что госсекретарь США Энтони Блинкен заявил Нетаньяху, что введение гуманитарных пауз даст руководству страны больше времени на проведение наземной операции в секторе Газа и позволит снизить давление на администрацию президента США Джо Байдена. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильНетаньяху, Биньямин
© Информационное агентство ТАСС
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