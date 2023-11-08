СМИ: в Риме студенты устроили акцию в поддержку Палестины

Они заняли здание факультета политических наук университета "Сапиенца"

РИМ, 8 ноября. /ТАСС/. Студенты Римского университета "Сапиенца" заняли здание факультета политических наук в ходе акции в поддержку Палестины. Об этом сообщила газета Corriere della sera.

Полиция закрыла входы в здание факультета, где проходила акция протеста, но часть студентов с флагами и транспарантами прорвалась внутрь. Протестующие требуют, чтобы университет "перестал поддерживать" Израиль, "разорвал соглашения с этим правительством и со всеми учреждениями, которые находятся на оккупированных территориях", говорится в их обращении.

Ранее аналогичная акция прошла в Университете Востока в Неаполе, одном из старейших вузов Италии. Студенты активно выступают в защиту палестинского народа и с осуждением поселенческой политики Израиля.

В разных городах Италии в последние недели проходят манифестации в поддержку Палестины, собирающие по несколько тысяч человек. Среди них много представителей палестинской общины. В стране пока не зарегистрировали крупных актов антисемитизма. Сообщалось только об окрашивании в черный дорожных камней в Риме, на которых написаны имена евреев, угнанных в лагеря во времена Холокоста.