МВД Сербии выявило 4,5 тыс. мигрантов на границе с Венгрией в ходе специальной операции

В ведомстве отметили, что менее чем за две недели правоохранители изъяли у мигрантов пять единиц автоматического оружия, пять пистолетов, около 1,5 тыс. единиц боеприпасов различного калибра и наркотики

БЕЛГРАД, 8 ноября. /ТАСС/. Сотрудники Министерства внутренних дел Сербии в ходе широкомасштабной операции по пресечению нелегальной миграции выявили около 4,5 тыс. иностранных граждан, незаконно находящихся на территории республики, а также изъяли у них оружие и боеприпасы. Об этом говорится в заявлении правоохранительного ведомства.

"В ходе масштабной акции по борьбе с нелегальной миграцией, которая проводится с 27 октября по приказу министра внутренних дел Братислава Гашича, сотрудники МВД обнаружили около 4,5 тыс. нелегальных мигрантов, скрывавшихся в приграничных зонах в районе Сомбора, Суботицы, Кикинды и Пирота", - заявили в МВД. Отмечается, что менее чем за две недели правоохранители изъяли у мигрантов пять единиц автоматического оружия, пять пистолетов, около 1,5 тыс. единиц боеприпасов различного калибра и наркотики.

"С начала операции сотрудники полиции проверили 81 201 транспортное средство с целью предотвращения нелегального транзита мигрантов через Сербию в страны Евросоюза", - говорится в заявлении.

"МВД будет продолжать борьбу до тех пор, пока не будет решена проблема нелегальной миграции и полностью не прервана цепочка контрабанды людей", - заключили в МВД.