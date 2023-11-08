Сийярто призвал Евросоюз пока не начинать переговоры о вступлении с Украиной

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии таким образом прокомментировал доклад Еврокомиссии о расширении ЕС

БУДАПЕШТ, 8 ноября. /ТАСС/. Венгрия считает, что Евросоюз пока не должен начинать переговоры с Украиной о вступлении в сообщество. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, комментируя доклад Еврокомиссии о расширении ЕС.

В документе указано неполное выполнение Украиной требований для присоединения к Евросоюзу, однако Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры с Киевом по этому вопросу. "Поскольку Еврокомиссия не считает, что Украина выполнила условия для членства, то мы не считаем своевременными какие-либо дальнейшие шаги в переговорах с Украиной о вступлении", - отметил Сийярто в видеообращении на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По его мнению, до тех пор, пока на Украине не наступит мир, она не будет иметь права на членство в ЕС. "Иначе вместе с Украиной в Европейский союз пришла бы война, чего мы явно не хотим и не можем хотеть", - сказал глава МИД. Он подчеркнул, что "расширение должно быть направлено на сохранение мира, а не на привнесение войны в Евросоюз".

Оценка ситуации на Украине

Вместо переговоров о вступлении ЕС должен обсудить свою будущую политику в отношении Украины, считает Сийярто. "Мы видим, что там не соблюдаются ни свобода СМИ, ни свобода слова. Мы видим, что там не проводятся выборы. Очевидно, что для европейских институтов или государств - членов Европейского союза было бы абсурдно в таких условиях занимать какую-то позицию по вопросу о том, как функционируют институты правового государства на Украине", - отметил министр.

"Поэтому мы не считаем сейчас своевременным какой-либо прогресс в переговорах о вступлении Украины. И, конечно, мы, венгры, по-прежнему ожидаем, что Украина вернет венгерской общине Закарпатья все те права, которыми она пользовалась до 2015 года", - добавил глава МИД.

В то же время он приветствовал рекомендацию Еврокомиссии предоставить Грузии статус кандидата на вступление в ЕС и напомнил, что Венгрия выступает также за более активную интеграцию стран Западных Балкан.

Предложение Еврокомиссии

8 ноября Еврокомиссия рекомендовала Совету Евросоюза начать переговоры с Боснией и Герцеговиной, Молдавией и Украиной о приеме в сообщество, а также предоставить Грузии статус кандидата на вступление. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, представляя ежегодный доклад о расширении ЕС. Если лидеры Евросоюза на своей встрече в середине декабря утвердят эти рекомендации, то переговоры о приеме Украины могут начаться в конце марта 2024 года.

Предварительно всем кандидатам необходимо будет выполнить несколько условий, главным из которых является усиление борьбы с коррупцией. Посол ЕС в Киеве Катарина Матернова уточнила, что Украина должна будет увеличить штат Национального антикоррупционного бюро, внести изменения в закон о декларировании имущества, принять закон о лоббировании в соответствии с европейскими стандартами и выполнить рекомендации Венецианской комиссии относительно положения национальных меньшинств.