8 ноября, 19:59

В ХАМАС призвали арабские и мусульманские страны к нанесению ударов по Израилю

Замглавы политбюро движения Салех аль-Арури назвал это их "священным долгом"

КАИР, 8 ноября. /ТАСС/. Заместитель главы политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Салех аль-Арури призвал арабские и мусульманские страны к нанесению ударов по Израилю, назвав это их "священным долгом".

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"Мы поощряем новые удары по Израилю из любого арабского или мусульманского региона. Защитить наше дело и мечеть Аль-Акса - это священный долг", - подчеркнул аль-Арури, слова которого приводятся в Telegram-канале движения.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. 27 октября представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил, что еврейское государство расширяет масштабы наземной военной операции в секторе Газа. 

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